Een vrouw is woensdagmiddag zwaargewond aangetroffen op de Chestertonlaan in Amsterdam Zuidoost na de melding van een steekincident. De politie heeft in de nabije omgeving een verdachte aangehouden.

De vrouw is met meerdere steekwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe het met het slachtoffer gaat.

Het plaats delict is op dit moment afgezet in verband met het onderzoek. Het is nog onbekend wat er zich precies heeft afgespeeld.