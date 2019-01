Een auto ging in de nacht van dinsdag op woensdag in vlammen op aan de Rosmolen in Amsterdam Noord. Voorbijgangers waarschuwden de brandweer rond 4.45 uur.

Op foto's van AT5 is te zien dat de brand niet in de motor is begonnen, maar aan de achterkant. De brandweer doet nog geen uitspraken over de oorzaak van de brand.