OR brandweer wil pas gesprek met korpsleiding na aanstelling voorzitter

De ondernemingsraad (OR) van de brandweer wil pas weer om tafel met commandant Leen Schaap en de rest van de korpsleiding, als er een technisch voorzitter is aangesteld die de gesprekken tussen beide partijen gaat leiden. Dat schrijft de OR aan burgemeester Halsema in een brief, die in handen is van AT5.