De ondernemingsraad (OR) van de brandweer wil pas weer om tafel met commandant Leen Schaap en de rest van de korpsleiding, als er een technisch voorzitter is aangesteld die de gesprekken tussen beide partijen gaat leiden. Dat schrijft de OR aan burgemeester Halsema in een brief, die in handen is van AT5.

Met de brief reageert de OR voor het eerst op het rapport Bouwen aan vertrouwen van oud-Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm, dat in december gepresenteerd werd.

In dat rapport werd geconcludeerd dat de modernisering van de brandweer moet doorgaan. Maar dat er ook gewerkt moet worden aan de sterk verslechterde vertrouwensband tussen de korpsleiding en de brandweerlieden.

De technisch voorzitter moet straks direct rapporteren aan de voorzitter van de Veiligheidsregio, burgemeester Halsema, vindt de OR. Naast het aanstellen van een technisch voorzitter stelt de OR nog een aantal eisen. Zo zou er niet gepraat mogen worden met de pers als zowel de korpsleiding, de OR en de technisch voorzitter het eens zijn over de uit te dragen boodschap.

Schaap liet weten te willen praten met brandweerlieden

Vlak na het verschijnen van het rapport volgde er al wel een interview met Schaap bij het programma Buitenhof. In dat interview gaf hij meermaals aan meer verbinding te willen zoeken met de brandweerlieden. Maar hij zei ook zich gesterkt te voelen en door te willen gaan met de modernisering van de brandweer.

Ook de proeftuinkazerne wordt in de brief benoemd. De OR schrijft nog steeds kritisch te zijn over de nachtelijke sluiting van Kazerne Victor en het deels verdwijnen van de 24-uursdiensten. Ze wil 'serieus' betrokken worden bij de evaluatie die zoveel mogelijk gebaseerd moet zijn op meetbare effecten op de veiligheid en het personeel.

Brandweercommandant Leen Schaap treedt al twee jaar streng op omdat hij de cultuur binnen de brandweer wil veranderen. Er zou sprake zijn van seksisme en discriminatie. Het leverde hem veel kritiek op van brandweermannen die zich onterecht weggezet voelen als tuig. Schaap kreeg zelfs doodsbedreigingen.