De pinautomaat aan het Belgiëplein in Nieuw-Sloten, die tot twee keer toe doelwit was van een plofkraak, keert niet meer terug, bevestigt ABN Amro aan AT5. Over de terugkomst van de getroffen pinautomaat aan het Surinameplein wordt nog gesproken.

Eind 2018 en begin 2019 werden in de regio Amsterdam tien geldautomaten doelwit van plofkrakrers. Bij geen van de plofkraken werd er buit gemaakt, maar de schade aan de automaten en de panden waarin zij zaten was groot.

Het is volgens een woordvoerder van de bank standaardprocedure om na een plofkraak te evalueren of een geldautomaat terugkeert. "We hebben te maken met aanzienlijke schade. We gaan dan in gesprek met de pandeigenaar waar de geldautomaat in is gevestigd, omwonenden, ondernemers en het stadsdeel."

Volgens de bank loopt de schade van een plofkraak op tot in de tonnen. In het geval van het Belgiëplein is besloten om de geldautomaat niet terug te laten keren. Van het Surinameplein wordt daar nog overleg over gepleegd.

De politie heeft in het onderzoek naar de reeks plofkraken twee Amsterdammers aangehouden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.