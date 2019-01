De politie is vrijdagochtend een onderzoek gestart bij het water van de Van Reigersbergenstraat naar aanleiding van het fatale steekincident van afgelopen zondag waarbij een 29-jarige man om het leven kwam.

De politie is met onder andere twee boten op de locatie aanwezig. In verband met het lopende onderzoek, kan niet worden gezegd waar de politie naar op zoek is.

Donderdag werd bekend dat de politie een nieuwe verdachte had aangehouden voor betrokkenheid bij de fatale steekpartij op de Amsterdamse Van Reigersbergenstraat.

Het 29-jarige slachtoffer werd zondagavond zwaargewond aangetroffen. Hij was meerdere keren gestoken. Dezelfde avond overleed hij in het ziekenhuis.

De politie tast nog in het duister over de aanleiding van het steekincident. Het slachtoffer was geen bekende van de politie.

Zondagavond werd een 31-jarige man aangehouden. Hij is inmiddels weer op vrije voeten. De politie gaat er op dit moment niet van uit dat hij de man heeft neergestoken. Zijn exacte rol wordt nog nader onderzocht.