De verdachte van de gewelddadige verkrachting in 2015 op het Brettenpad in Amsterdam heeft donderdag alsnog 36 maanden cel opgelegd gekregen. De man werd vrijgesproken in 2017, maar het Openbaar Ministerie (OM) ging in hoger beroep.

Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag op Twitter. Op 13 mei 2015 werd een vrouw van haar fiets gesleurd en in de bosjes langs het fietspad verkracht. Een jaar later werd Enes P. gearresteerd wegens een DNA-match in het politieonderzoek.

Echter zou dit DNA volgens twee deskundigen te weinig zijn om een overeenkomst zeker te weten. Ook was het spoor van slechte kwaliteit. Daarnaast kon het slachtoffer niet met zekerheid zeggen dat P. het had gedaan. Volgens de advocaat van P. kwam het signalement ook niet overeen met dat van zijn cliënt.

Enes P. werd op 13 april 2017 vrijgesproken, maar het OM ging in hoger beroep. Het had in eerste instantie vier jaar cel geëist. Het gerechtshof van Amsterdam kon desgevraagd niet vertellen hoe de rechter tot de uitspraak gekomen is.