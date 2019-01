Een woning huren in de vrije sector was eind 2018 het duurst in Amsterdam. Het afgelopen kwartaal betaalden nieuwe huurders in de hoofdstad 22,98 euro per vierkante meter per maand voor een huurwoning in de vrije sector, een stijging van 3,2 procent.

Landelijk gezien zijn de huurprijzen ook opnieuw gestegen, meldt woningplatform Pararius. In het vierde kwartaal van 2018 waren mensen die een nieuwe huurwoning betrokken 4,9 procent meer kwijt dan in het vierde kwartaal van het jaar daarvoor

Het is voor het eerst in 3,5 jaar dat de gemiddelde prijsstijging onder de 5 procent uitkomt. De huurprijzen komen nu uit op gemiddeld 16 euro per vierkante meter.