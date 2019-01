De twee Duitse toeristen die begin oktober onwel raakten in Bos en Lommer ademden een giftig gas in, afkomstig van een bestrijdingsmiddel. Dit middel werd mogelijk illegaal gebruikt. De politie zoekt naar meer informatie over dit incident.

De twee Duitsers verbleven in de nacht van dinsdag 9 op woensdag 10 oktober in een woning boven een hostel aan de Krelis Louwenstraat.

Het middel is in Nederland legaal voor professioneel gebruik. In ongetrainde handen kan het dodelijk zijn, verklaart een politiewoordoerder in AT5-opsporingsprogramma Bureau 020.

"‘Bij het gebruik van het middel ontstaat er een gas dat giftig is. Het is heel belangrijk dat je weet hoe je daarmee om moet gaan. Wij willen graag weten wie verantwooordelijk was voor het onwel worden van de twee toeristen en roepen hiervoor de hulp van de kijker in."

Onderzoek wijst uit dat het middel een aantal dagen voor het incident is gebruikt. Op last van de brandweer zijn na het incident de omliggende woningen en het hostel ontruimd en geventileerd.