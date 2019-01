Amsterdam werd in de nacht van dinsdag op woensdag opgeschrikt door drie autobranden. Rond 23.00 uur vatte een busje vlam in de Slauerhoffstraat in Slotermeer. Om 2.30 uur werden twee auto's aangestoken op de Reling in Banne Buiksloot in stadsdeel Noord.

De twee auto's in stadsdeel Noord zijn volledig verwoest door de brand. De bewoners schrokken wakker door een harde knal en zagen twee jongens wegrennen.

De brand begon in een geparkeerde Mazda, maar sloeg door de harde wind over naar een Citroën die ernaast stond. De brandweer kon ze niet meer redden.

Ook in de Slauershoffstraat in Slotermeer hoorden bewoners een harde knal. Getuigen zagen dat een busje in de brand stond en zagen een verdacht persoon wegrennen.