De 29-jarige man die zondagavond ernstig gewond raakte bij een steekincident op de Reigersbergenstraat in Amsterdam-West is later op de avond aan zijn verwondingen overleden. Een 31-jarige man is aangehouden.

De politie laat maandag weten dat de aanleiding voor het steekincident nog onduidelijk is. De recherche is daarom op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben op het tijdstip van het misdrijf, of voorafgaand aan het incident.

Het steekincident vond plaats rond 19.15 uur.