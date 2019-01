Een man is in de nacht van zondag op maandag zwaargewond geraakt na een geweldsincident in een flat in de Waterlandpleinbuurt in Noord. Een 57-jarige man is in dezelfde woning aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

De politie vermoedt dat de achtergrond van het incident gezocht kan worden in de relationele sfeer en dat de verwondingen zijn ontstaan door mishandeling. De recherche doet momenteel onderzoek naar de exacte aanleiding van het geweldsincident.

Het incident gebeurde rond 4.00 uur aan de Werengouw in Noord. Omwonenden belden de politie. Vervolgens zijn de hulpdiensten met meerdere eenheden op de melding afgekomen.

In de flat werd een man zwaargewond aangetroffen. Hij moest worden gereanimeerd. Hierna is hij overgebracht naar het ziekenhuis.

Een tweede persoon in de woning is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het incident.