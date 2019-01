Twee eettenten in Nieuw-West zijn begin oktober beschoten door een man. De politie geeft beelden vrij van de beschieting in het AT5-programma Bureau 020.

Op de beelden is te zien dat een auto op 7 oktober om 22.00 uur 's avonds parkeert aan de Tijnmuiden en de bijrijder uitstapt. Een ietwat gezette man komt de auto uit en loopt richting de snackbar en een nog niet geopende broodjeszaak.

Voordat hij bij de eetgelegenheden aankomt, staat hij even stil, ijsbeert hij wat, wrijft hij in zijn handen en kijkt hij om zich heen. Dan loopt hij naar de eettentjes en richt zijn wapen op de pui. Hij probeert te schieten, maar er gebeurt niks. Dan probeert hij het weer en werkt het wapen wel mee, hij schiet negen keer op de twee panden.

Politie noemt schutter 'knullig'

"Dat het knullig gaat, dat is wel duidelijk. Je ziet dat hij echt aan het rommelen is met het vuurwapen. Hij schiet maar een beetje in het rond, hij schiet er zelfs een in een straattegel", legt een politiewoordvoerder uit in het opsporingsprogramma.

De schutter waggelt vervolgens weg richting de auto en de chauffeur opent van binnen zijn deur. Nog voor de deur gesloten is door de man, rijdt de auto weg.

Het gaat om een man met een gezet postuur, hij droeg een capuchon over zijn hoofd en de jas of trui die hij droeg, heeft een donker vlak. Op de beelden zijn kleuren te zien, maar ze zijn afkomstig van een infraroodcamera. De kleuren van de kleding op de beelden, zijn dus niet correct.