Deelnemers van de Amsterdam City Swim kunnen hun inschrijfgeld terugkrijgen. De zwemtocht werd in september kort van tevoren afgelast.

De gemaakte kosten vallen deels onder de verzekeringsdekking, meldt de verzekeraar aan de organisatie. Hierdoor kan het inschrijfgeld teruggestort worden aan deelnemers en fan-arrangementhouders.

Daarnaast biedt Amsterdam City Swim de optie om het inschrijfgeld alsnog te doneren aan Stichting ALS Nederland of houdt de organisatie het bedrag. In dat geval kan de deelnemer meezwemmen met de komende editie.

De City Swim werd op de valreep afgeblazen omdat het waterkwaliteit in de grachten onvoldoende was. Dit was het gevolg van de warme droge zomer. Ook kwam er veel rioolwater in de grachten terecht na zware regenbuien, die in een paar dagen vielen voor de zwemtocht. In plaats van de zwemtocht werd de route gewandeld door de deelnemers.

De achtste edititie van de Amsterdam City Swim wordt gehouden op 8 september, de inschrijving hiervoor opent begin april.