Een autobedrijf aan de Bolstoen in Westpoort is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 0.30 uur uitgebrand. Door het vuur kwam veel rook vrij. In de loods waar de brand woedde zouden 35 auto's staan opgeslagen. De omgeving werd ruim afgezet.

Dat meldde de brandweer Amsterdam-Amstelland. De brandweer schaalde de brand op naar een "zeer grote brand". Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving werden opgeroepen om te assisteren.

De loods stond dermate in brand dat deze niet meer te redden was. Brandweerlieden probeerden te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden.

Vanwege de rook werden omwonenden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en eventuele ventilatie uit te zetten.

Ongeveer 35 auto's stonden binnen en rond de vijftien auto's stonden buiten tijdens de brand. Alle auto's binnen brandden uit. Volgens de eigenaar ging er voor ongeveer een miljoen euro in vlammen op. Alleen de kluis kon na het nablussen uit het puin gehaald worden.

Later in de nacht, rond 03.00 uur, was er een tweede brand in het Westelijk Havengebied bij een afvalverwerkingsbedrijf aan de kajuitweg. Deze brand was kleiner en snel onder controle. De twee branden hebben niets met elkaar te maken.