De gemeente heeft besloten feestorganisatoren te verplichten om tijdens evenementen herbruikbare plastic bekers te gebruiken. Op die 'hardcups' komt ook statiegeld, waardoor bezoekers moeten betalen voor hun bekertje.

De beslissing van de gemeente past in het verduurzamingsbeleid van het stadsbestuur. De maatregelen zijn al ingegaan. Dat betekent dat organisatoren die vanaf nu een vergunning aanvragen voor een feest of festival in de stad aan de voorwaarde van hardcups moeten voldoen.

Naast de verplichte herbruikbare bekers worden er op locaties waar vaak evenementen plaatsvinden in de stad ook vaste stroompunten geplaatst. Die moeten ervoor zorgen dat organisatoren minder gebruik maken van dieselgeneratoren. In de meeste gevallen komt er ook een punt bij om leidingwater af te nemen.

In totaal worden er komend jaar vijftig vaste stroompunten geplaatst op veertien locaties. De stroom- en waterpunten komen onder andere in het Oosterpark, het Westerpark en op de NDSM-werf. De stroompunten werden ook al aangekondigd in het coalitieakkoord van het college.

"Met het aanleggen van vaste stroom- en waterpunten zijn de draaiende dieselgeneratoren en alle vrachtbewegingen voor het plaatsen van de generatoren en water op deze locaties verleden tijd. Door het instellen van een statiegeldsysteem voorkomen we een heleboel plastic dat anders niet zou worden gerecycled", zegt wethouder Marieke van Doorninck (duurzaamheid).