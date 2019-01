Het verzoek tot wraking van de voorzieningenrechter in het kort geding over de ontruiming van het ADM-terrein in Amsterdam is afgewezen. De wrakingskamer oordeelde dat de huidige rechter de zaak mag behandelen.

Het kort geding wordt dinsdagmiddag hervat, liet een woordvoerster van de rechtbank in Amsterdam weten.

Advocaat Emil Tamas oordeelde afgelopen dinsdag namens een groep bewoners van de een dag eerder ontruimde culturele vrijplaats dat de rechter bevooroordeeld was.

De reden voor het wraken was dat ze geen gehoor heeft gegeven aan zijn verzoek om de ontruiming te stoppen. Daarmee gaf ze in zijn optiek geen gehoor aan het verzoek van het VN-mensenrechtencomité, dat zich momenteel nog over de kwestie buigt en de gemeente onlangs vroeg te wachten met het leegmaken van het terrein.