De gemeente had nooit aan het gemeentebordeel My Red Light moeten beginnen. Dat is het kritische oordeel van voormalig nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen Corinne Dettmeijer in een rapport dat is opgesteld op verzoek van burgemeester Femke Halsema.

​In het rapport komt een beeld naar voren van een bordeel met grote ambities, die in praktijk onhaalbaar bleken te zijn. Na een onderzoek wilde toenmalig burgemeester Van der Laan een bordeel op de Wallen waar sekswerkers zelf de baas zijn. De doelstellingen bleken te hoog ingezet en niet haalbaar.

Hoewel de verliezen inmiddels minder worden, is de financiële positie van My Red Light op dit moment niet gezond. De voornaamste oorzaak daarvan is het feit dat My Red Light er vanuit was gegaan dat de gemeente het mogelijk zou maken voor sekswerkers om klanten via internet in het bordeel te ontvangen. Dat is niet gebeurd.

Ook hangt My Red Light een bestuurlijke dwangsom van 25.000 euro boven het hoofd vanwege het niet tijdig melden van signalen van mensenhandel. Daarom is Dettmeijer ook zeer kritisch over de veiligheid in het bordeel.

My Red Light kritisch op eisen meldplicht gemeente

Inmiddels is er ook een tweede handhavingszaak gestart, waardoor het zeer waarschijnlijk is dat de dwangsom daadwerkelijk betaald moet gaan worden.

My Red Light is daarentegen zeer kritisch op de meldplicht die vanuit de gemeente wordt geëist. In een brief aan aan de gemeente heeft het bordeel daarom laten weten zich niet te zullen houden aan de regels die in de APV zijn vastgesteld. Volgens Dettmeijer is deze houding van het bordeel onbegrijpelijk.

Ook het bestuur, dat voornamelijk bestaat uit (oud-)sekswerkers, is volgens Dettmeijer niet capabel genoeg om het bordeel te runnen.

"Het idee dat (voormalig) sekswerkers ook een goed bestuur zouden vormen van een onderneming die financieel solide, innovatief, extra goed voor de huurders, en zich ook nog goed staande moet kunnen houden binnen een lastige sector is in feite nergens op gebaseerd", is het keiharde oordeel in het rapport.

'Raad van toezicht misschien niet corrigerend genoeg'

Dettmeijer haalt ook hard uit naar de raad van toezicht (RvT). "Het bestuur werd zeker gesteund door de RvT maar de vraag is of er voldoende corrigerend werd opgetreden tegen dit bestuur dat zeker naast steun ook correctie nodig had."

Lyle Muns van de raad van toezicht meldt tegenover AT5 dat dit deels bewust gebeurde. "Er kwam veel druk op het bestuur te liggen door moeilijke omstandigheden en weinig bestuurlijke ervaring. We probeerden zo constructief mogelijk mee te denken over hoe we samen vooruit konden."

Ondanks de harde conclusies is Muns toch blij met de positieve conclusies die uit het onderzoek naar voren komen. "Hopelijk heeft dit meer duidelijkheid gecreëerd voor de toekomst van het bordeel. Het rapport schetst een situatie die aantoont hoe moeilijk het was om een goed en succesvol project neer te zetten", zegt Muns tegen AT5.

'Grootste probleem is relatie met gemeente'

Verder komt er in het rapport een beeld naar voren van een verziekte relatie met stakeholders. Alleen de Rabobank noemde de relatie goed en de relatie met de politie zou enigszins verbeterd. Het grootste probleem is de relatie met de gemeente, zo schrijft Dettmeijer.

"Het feit dat de gemeente na de start, ook al was dat duidelijk aangezegd, de relatie verbrak heeft op veel onbegrip gestuit. My Red Light voelde zich in de steek gelaten door de gemeente. De gemeente had verwacht dat My Red Light direct een modelbedrijf zou zijn, open voor overleg en meewerkend. En dat was een verwachting die aan alle kanten niet kon worden vervuld."

De raad van toezicht hoopt voor de toekomst van My Red Light op een betere samenwerking met de gemeente. Sluiten is volgens Muns geen optie. "We hebben de gemeente gevraagd om samen te kijken naar de situatie, hoe we samen de doelen kunnen halen. De relatie met de gemeente moet worden verbeterd. Een grotere betrokkenheid is gewenst."

'Gemeente had nooit met bordeel moeten beginnen, maar moet er nu wel mee doorgaan'

Ondanks het harde oordeel van Dettmeijer, haalt ze in het rapport ook enkele voorbeelden aan van dingen die wel goed gaan bij My Red Light. Zo zijn de sekswerkers vol lof over de voorzieningen en de persoonlijke aandacht in het bordeel. Ook is een sekswerker opgeleid tot beheerder. "Ook dat is een overwinning. Dit komt eigenlijk onvoldoende naar voren", vindt Dettmeijer.

Dettmeijer vindt dat, ondanks haar kritiek, de gemeente moet doorgaan met My Red Light. Daarom heeft ze haar rapport ook 'Wie A zegt moet ook B zeggen' genoemd, verwijzend naar de vervolgstappen die de betrokkenen zouden moeten zetten.

"Dit is het meest ingewikkelde scenario", schrijft de onderzoeker. "Vooropgesteld, ik denk dat de gemeente hier nooit aan had moeten beginnen, maar dat is wel gebeurd en daarbij zijn ook andere stakeholders betrokken. Zij hebben commitment getoond, en mogen datzelfde commitment van de gemeente verwachten. Ook zijn verwachtingen gewekt bij sekswerkers."

'Gemeente moet grotere rol krijgen binnen My Red Light'

Allereerst zouden de doelen moeten worden bijgesteld en realistischer worden neergezet. De doelen die nu zijn gesteld zijn volgens de onderzoeker te ambitieus en niet realistisch.

"Door de doelen bij te stellen kan ruimte worden gegeven om die kleine stapjes groter te maken en uiteindelijk wel een impact te creëren op de seksbranche in Amsterdam en daarmee de positie van de sekswerker te versterken", valt te lezen. Daarnaast moet My Red Light de relatie met de stakeholders verbeteren.

Het belangrijkste advies van Dettmeijer is dat de gemeente een grotere rol moet gaan krijgen binnen My Red Light. Ondanks dat de onderzoeker verwacht dat de gemeente hierdoor kan worden gezien als bordeelhouder is dit het beste scenario. Andere opties zouden mogelijk kunnen betekenen dat My Red Light moet sluiten.

Halsema: 'My Red Light niet voor niets een experiment'

In een eerste reactie laat Halsema weten dat "met de kennis van nu over de complexiteit hiervan, zouden sommige keuzes misschien niet of anders zijn gemaakt". Wel stelt de burgemeester dat My Red Light niet voor niets een experiment is.

De adviezen uit het onderzoek worden naar alle waarschijnlijkheid door het college opgevolgd. "Het is echter niet alleen aan het college om hierover te beslissen, de andere partners spelen hierin ook een belangrijke rol." Halsema doelt daarmee onder andere op het bestuur van My Red Light en de raad van toezicht.

De burgemeester gaat de komende maand gesprekken voeren met alle betrokkenen. Daarna wordt over de toekomst van My Red Light besloten.