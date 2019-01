Amsterdam

OM wil verdachte van liquidatie Zaandam ook vervolgen voor twee moorden

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de verdachte van betrokkenheid bij de liquidatie van Alexander Gillis in 2014 in Zaandam, in dezelfde strafzaak wordt vervolgd voor de vergismoord op Stefan Regalo Eggermont en de liquidatie van Massod Amin Hosseini. Illias K. werd in december aangehouden in zijn cel.