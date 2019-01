Een auto die geparkeerd stond in de Hugo Floris Ruysstraat in Slotermeer, is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 2.30 uur in brand gevlogen. Daardoor is het voertuig zwaar beschadigd geraakt.

Buurtbewoners hoorden een harde knal en zagen dat de auto in brand stond. Het ging nog om een klein vuur, waardoor het voertuig niet helemaal is uitgebrand.

De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.