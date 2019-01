Dag uit Noord-Holland en Flevoland 12/1 en 13/1 Levende Geschiedenis Weekend - Amsterdam Tijdens het Levende Geschiedenis Weekend in het Rijksmuseum worden bezoekers uitgenodigd om in historische kleding of in de stadskleuren van Amsterdam (rood, wit en zwart) naar het museum te komen. Ze ontvangen dan een gratis kopje koffie of thee, en mogen de videotour over de Tachtigjarige Oorlog afleggen, waarin de overwinningen, de veldslagen en de stadsbelegeringen van de oorlog aan bod komen. Houd er rekening mee dat grote attributen, zoals degens of vlaggen, om veiligheidsredenen niet zijn toegestaan in het museum.