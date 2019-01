De advocaat van de maandag ontruimde krakers van het ADM-terrein in het Westelijke Havengebied heeft de rechtbank Amsterdam gewraakt tijdens het kort geding dat dinsdag diende. Volgens raadsman Emil Tamas is de civiele rechter bevooroordeeld omdat ze geen gehoor heeft gegeven aan zijn verzoek om de ontruiming te stoppen en volgens hem dus tegen VN-verdragen in handelt. De wrakingskamer neemt uiterlijk vrijdag een beslissing over de kwestie.

Volgens Tamas heeft de rechter tot twee keer toe geweigerd een zogenaamde ordemaatregel op te leggen om de ontruiming te stoppen vooruitlopend op het kort geding. Daarmee gaf ze in zijn optiek geen gehoor aan het verzoek van het VN-mensenrechtencomité, dat zich momenteel nog over de kwestie buigt en de gemeente Tweede Kerstdag vroeg de ontruiming met een half jaar uit te stellen.

De inzet van het kort geding is om de bewoners te laten terugkeren naar de culturele vrijplaats. De eigenaar ging maandag gelijk over tot sloop van de gebouwen die op het terrein staan, om herkraak te voorkomen. De krakers willen ook dat de kosten van de gesloopte spullen door de staat worden vergoed.

De advocaat van de krakers zei dat er dinsdagochtend nog steeds drie tot vier bewoners op het terrein waren. De eigenaar van het terrein bevestigt dat een vrouw is aangetroffen in een bootje. Zij zijn volgens de advocaat inmiddels verwijderd.

Eigenaar ADM-terrein wil gemeente aansprakelijk stellen voor schoonmaak terrein

Het vastgoedbedrijf zette in de nacht zeventien particuliere beveiligers in om het terrein te bewaken. Die wisten maandagavond nog twee krakers tegen te houden die opnieuw het gebied in wilden, zei een woordvoerder van Chidda Vastgoed.

De gemeente inventariseert de komende dagen wat er nog aan waardevolle spullen ligt. Het vastgoedbedrijf trof ook een groot aantal opengedraaide gasflessen aan in een loods, aldus een woordvoerder. De krakers kunnen hun bezittingen nog wel ophalen.

De gemeente Amsterdam moet de kosten voor het opruimen van het ontruimde ADM-terrein betalen. Dat zegt een woordvoerder van de eigenaar van het bijna 45 hectare grote stuk grond, Chidda Vastgoed. Volgens de zegsman liggen er tonnen aan vuilnis. "Dit is een kostbare operatie", zei hij. "We willen de gemeente aansprakelijk stellen."