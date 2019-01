Er is dit weekend weer van alles te doen in Amsterdam. Er wordt een nieuw pop-upmuseum geopend, ARTIS opent de deuren voor sterrenkijkers en je kunt verkleed naar het Rijksmuseum.

Levende Geschiedenis Weekend - Rijksmuseum

Tijdens het Levende Geschiedenis Weekend in het Rijksmuseum worden bezoekers uitgenodigd om in historische kleding of in de stadskleuren van Amsterdam (rood, wit en zwart) naar het museum te komen. Ze ontvangen dan een gratis kop koffie of thee en mogen de videotour over de Tachtigjarige Oorlog afleggen, waarin de overwinningen, veldslagen en stadsbelegeringen van de oorlog aan bod komen. Houd er rekening mee dat grote attributen, zoals degens of vlaggen, om veiligheidsredenen niet zijn toegestaan in het museum.

Waar: Rijksmuseum, Museumstraat 1

Wanneer: 12 en 13 januari

Prijs: 19 euro voor volwassenen, kinderen onder 18 gratis

Alida Dors en BackBone: Rebound - Theater Bellevue

Choreografe en sociologe Alida Dors maakte hiphopdansvoorstelling Rebound over de veerkracht van de mens. De voorstelling begint met zes dansers in een verstikkende, kleine ruimte. Ze zijn gestript van alles wat ze maakt tot wie ze zijn. Gaandeweg hervinden de dansers hun identiteit: ze veren terug van hun angsten, herinneringen en structuren.

Waar: Theater Bellevue, Leidsekade 90

Wanneer: 11 en 12 januari om 20.30 uur

Prijs: variërend van 11 euro tot 17,50 euro

Sterrenkijken in ARTIS

In het kader van een internationaal astronomie-evenement opent ARTIS de deuren van het Planetarium voor nieuwsgierige bezoekers. De hele avond worden er virtuele vluchten door het universum gemaakt. Prof. dr. Ewine van Dishoeck (Universiteit Leiden) vertelt over leven in het heelal. Buiten staan verschillende telescopen waar bezoekers doorheen kunnen kijken en waar vrijwilligers vertellen over wat er aan de avondhemel te zien is. Dit evenement is geschikt voor kinderen van twaalf jaar en ouder.

Waar: Planetarium, ARTIS, Plantage Kerklaan 38-40

Wanneer: 12 januari van 19.00 tot 22.00 uur

Prijs: gratis

Opening Foam pop-upmuseum: Foam Next Door - Keizersgracht

Op steenworp afstand van Foam opent het fotografiemuseum een tijdelijke expositieruimte aan de Keizersgracht. Hier zal de Foam Talent 2019-expositie plaatsvinden, met werk van twintig verschillende, opkomende fotografen. Volgens Foam doorbreken de jonge talenten met groot gemak de traditionele stijlregels van fotografie. In het pop-upmuseum kun je ervaren hoe fotografie allang geen tweedimensionele afbeelding meer hoeft te zijn. De toegang is gratis, maar je moet wel RSVP’en op de evenementpagina.

Waar: Foam Next Door, Keizersgracht 617

Wanneer: 12 januari van 20.00 tot 23.00 uur

Prijs: gratis

Bubbels en Oesters - Restaurant MOER

In januari vinden de twee laatste edities van Bubbels en Oesters plaats. Met live jazzmuziek en oesters en champagne tegen een gereduceerde prijs wil Restaurant MOER een relaxte plek zijn waar je je zondagmiddag door kunt brengen.

Waar: Restaurant MOER, Amstelveenseweg 7

Wanneer: 13 januari om 14.00 uur

Prijs: 1 euro per oester, 5 euro per glas bubbels

Stadswandeling: Schatten van de Volkshuisvesting - Museum het Schip

Deze wandeling leidt door de volkswijk de Spaarndammerbuurt, waar veel gebouwen in de stijl van de Amsterdamse School staan. Aan het begin van de twintigste eeuw dachten de gemeente Amsterdam en architecten na over fatsoenlijke huizen voor arbeiders, en hoe deze eruit moesten komen te zien. De gids vertelt je tijdens de wandeling hoe verschillende ideeën over de ideale woonomstandigheden voor arbeiders tot verschillende bouwstijlen leidden.

Waar: Museum Het Schip, Oostzaanstraat 45

Wanneer: 12 januari van 14.00 tot 16.30 uur

Prijs: reguliere prijs 22,75 euro

Mist er een tip? Laat het ons weten in de reacties.