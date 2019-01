De Vrije Universiteit Amsterdam neemt afstand van de Nashvilleverklaring, die medeondertekend is door vier medewerkers van de VU.

In de Nashvilleverklaring worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen. SGP-voorman Kees van der Staaij werd dit weekeinde fel bekritiseerd vanwege het ondertekenen van de uit de Verenigde Staten overgewaaide tekst.

Als statement heeft de universiteit voor het hoofdgebouw de regenboogvlag gehesen.

"Op de VU voeren we graag een academisch debat over de meest uiteenlopende onderwerpen. De Nashvilleverklaring is geen debat, maar een statement waar we als universiteit die haar diversiteit waardeert verre van blijven", twittert VU-voorzitter Mirjam van Praag.

De VU-ondertekenaars zijn docenten, verbonden aan de Faculteit Religie en Theologie.

Protestantse Kerk

Protestantse Kerk Amsterdam, waarin negentien kerken zijn verenigd, roept alle andere kerken in de stad op om eveneens de regenboogvlag te hijsen. Zelf hesen ze maandagmiddag de vlag.

"Het is goed om te realiseren dat deze verklaring is opgesteld door een beperkt en specifieke groep protestanten", benadrukt dominee Rosaliene Israël terwijl de vlag aan de gevel van de Oranjekerk in De Pijp wordt gehangen.

Israël roept alle andere kerken in de stad op om hetzelfde statement uit te dragen. "Iedereen is welkom bij de Protestantse Kerk in Amsterdam. Ongeacht op wie je verliefd wordt, van wie je houdt of je seksualiteit. Ik geloof dat we allemaal als schepselen iets van God in ons dragen en dat god bedoeld is voor alle mensen."