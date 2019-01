De gemeentelijke handhaving en de Mobiele Eenheid (ME) hebben het gekraakte ADM-terrein in het Westelijke Havengebied maandag ontruimd. De ME heeft ongeveer tien vastgeketende krakers verwijderd. Daarbij zijn enkele arrestaties verricht.

De gemeentelijke handhaving begon maandagochtend rond 9.00 uur met de ontruiming van het terrein. De laatste kraker is rond 15.20 uur door de ME van het terrein verwijderd.

Voor het terrein staan maandagochtend beveiligers zodat niemand het terrein meer op kan. Een bewoner heeft niet gezien dat er geweld wordt gebruikt.

"Maar het is wel echt shocking. Mijn huis, mijn alles is nu daar en al mijn vrienden en familie. De afgelopen dagen was er een sfeer van saamhorigheid, maar velen waren ook gespannen. Ik hoop nog steeds dat het niet de laatste dag hier is gewees", vertelt hij tegenover AT5.

Bewoners moesten voor kerst terrein verlaten

Handhavers van de gemeente hebben de afgelopen weken meermaals geprobeerd om het terrein dat 21 jaar geleden gekraakt werd te betreden, maar werden steeds door de ADM'ers geweigerd. De gemeente was zondag ook al op het terrein en heeft toen als voorbereiding de toegangshekken geforceerd, die op slot zaten.

Een woordvoerder van Chidda Vastgoed B.V., de eigenaar van het ADM-terrein, laat tegenover een verslaggever van AT5 weten dat ze de ontruiming niet als overwinning zien, maar wel blij zijn dat er "eindelijk een einde" aan komt. Een aannemer is direct begonnen met de sloop van een aantal door de krakers gebouwde pandjes op het terrein, waaronder het ADM-hoofdkantoor.

De Raad van State bepaalde eind juli in een hoger beroep dat de bewoners en gebruikers van het ADM-terrein in Amsterdam op Eerste Kerstdag het terrein verlaten moesten hebben. De eigenaar van het ADM-terrein, Chidda Vastgoed B.V., gaat het terrein aan Koole Maritiem B.V. verhuren en probeert al jaren om de krakers te laten vertrekken.

Het stadsbestuur liet eerder in een brief al weten dat alleen de bewoners die tijdig vertrekken gebruik mogen maken van een tijdelijke alternatieve locatie in Amsterdam-Noord. Een deel van de ADM'ers is daar al naartoe verhuisd. Een ander deel wilde niet akkoord gaan met het alternatief.

Gemeente gaf eind december geen gehoor aan uitstelverzoek VN

De krakers waren destijds boos op de gemeente, omdat de gemeente de ADM'ers een "tweejarig verblijf op de slibvelden zonder perspectief op een Vrije Experimentele Ruimte na afloop aanbieden". Dat lieten zij weten in een brief aan de wethouder.

De gemeente heeft op deze zogenoemde slibvelden de nodige voorzieningen geregeld, zoals water, elektra en sanitair. Daarnaast hebben gezinnen andere woonruimte aangeboden gekregen.

De gemeente gaf eind december weten geen gehoor aan een verzoek van het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties om het komende halfjaar in ieder geval nog niet te ontruimen. Het comité boog zich op verzoek van de bewoners over de kwestie.

ADM-krakers naar rechter

De bewoners van het ADM-terrein in Amsterdam vechten de lopende ontruiming van hun kunstenaarsdorp aan bij de rechter. Dinsdagochtend om 11 uur dient een kort geding in Amsterdam tegen zowel de Nederlandse staat als de gemeente Amsterdam, zegt hun advocaat Emile Tamas.

Het doel is de ontruiming te verbieden en om de weggestuurde bewoners te laten terugkeren, in ieder geval totdat het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties (VN) een besluit heeft genomen over het gebied waar de krakers naar toe moeten.