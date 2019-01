Kort voor middernacht heeft er een plofkraak plaatsgevonden op het Belgiëplein in de Amsterdamse wijk Nieuw-Sloten.

Het is de zevende plofkraak in Amsterdam Nieuw-West in twee maanden tijd. De opgeblazen geldautomaat van ABN AMRO was in november ook al het doelwit van een plofkraak.

Het is niet bekend of er buit is gemaakt. Er hoefden bij de plofkraak geen woningen ontruimd worden, omdat er door de explosie geen instortingsgevaar was. Bij vorige plofkraken in de wijk was dit wel het geval.

Getuigen hebben gezien dat de twee verdachten er op een scooter vandoor gingen. De politie heeft met meerdere auto's en een helikopter gezocht, maar heeft de daders nog niet aangehouden.