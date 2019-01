Op de Slotermeerlaan is vrijdagochtend omstreeks 5.00 uur een plofkraak gepleegd op een geldautomaat. De ruiten van nabijgelegen panden zijn zwaar beschadigd en er liggen brokstukken aan de overkant van de straat. De politie zoekt getuigen.

De plofkraak zou gepleegd zijn op een automaat van GWK. Het is nog onbekend of daarbij buit is gemaakt. Volgens getuigen waren er twee overvallers bij de kraak betrokken, die daarna zijn gevlucht op een scooter.

De politie meldt dat er een tweede explosief aan werd getroffen bij de automaat, dat nog niet was ontploft. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse en heeft dit verwijderd. Het explosief zal later in het Westelijk Havengebied tot ontploffing worden gebracht. De Slotermeerlaan is daarom gedeeltelijk afgezet.

De Slotermeerlaan werd gedeeltelijk afgesloten voor onderzoek. Dertig personen moesten hun woningen verlaten en werden opgevangen in het Stadsdeelkantoor. Een ambulance en de brandweer kwamen uit voorzorg ter plaatse. Omstreeks 10.30 uur mochten omwonenden weer terug naar hun woningen. Voor enkelen is Slachtofferhulp ingeschakeld.

In december waren er in totaal al vijf plofkraken in de stad. Deze werden onder meer gepleegd bij pinautomaten op het Koningin Wilhelminaplein en op het Delflandplein.