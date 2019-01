De politie in Amsterdam heeft vorige week een 28-jarige man aangehouden in het onderzoek naar het schietincident op het Krugerplein in november. Bij de schietpartij raakte een 45-jarige man zwaargewond.

Het slachtoffer werd na de schietpartij niet op het Krugerplein aangetroffen, maar bij de ingang van een ziekenhuis.

De politie meldt donderdag dat de verdachte in de nacht van 24 op 25 december tegen de lamp liep. Hij wilde die nacht een horecagelegenheid binnengaan met een hoeveelheid verdovende middelen.

Beveiligers van de horecagelegenheid hebben deze verdovende middelen aangetroffen in de zak van de man en hem overgedragen aan de politie. Op het politiebureau bleek vervolgens dat de man werd gezocht vanwege mogelijke betrokkenheid bij het schietincident in november.

Het onderzoek naar het schietincident is nog in gang. De politie zoekt momenteel naar een mogelijk tweede verdachte. Ook wordt de rol van de 28-jarige man onderzocht.

Het slachtoffer van de schietpartij raakte dusdanig gewond dat hij drie weken na het incident nog altijd niet aanspreekbaar was. De politie laat weten dat het slachtoffer er inmiddels beter aan toe is en weer aanspreekbaar is.