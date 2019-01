Het Prio-team van de Amsterdamse politie van het Openbaar Vervoer heeft eind december twee mannen gearresteerd die verdacht worden van minstens acht gevallen van zakkenrollerij. De verdachten waren internationaal bekend voor hun misdrijven.

Dat meldt het Amsterdamse politieteam van Openbaar Vervoer donderdag. De politie kreeg eind december melding van een twee vermoedelijke zakkenrollers op de Leidsestraat en ging ter plaatse.

De twee gingen veel winkels en restaurants binnen, zonder iets te kopen of te bestellen. De politie bleef de mannen volgen in afwachting van een voltooide zakkenrollerij. De twee gingen twintig restaurants en winkels binnen.

De agenten zagen vijf pogingen van zakkenrollerij en een winkeldiefstal van twee horloges. Na drie uur volgen werden de twee mannen aangehouden.

Mannen hadden specifieke manier van werken

De politie meldt dat de mannen een specifieke manier van werken hadden. Een van de mannen trok zijn jas uit en nam plaats bij mensen die een jas of een tas over een stoelleuning hadden gehangen.

De man hield zijn jas over de tas of hield zijn jas tegen de jas van het slachtoffer aan. Omstanders konden dan niet zien wat hij deed. De andere verdachte ging naast zijn handlanger staan of zitten en bleef op de uitkijk staan.

Verdachten hadden ook Chinees geld en cognac gestolen

De mannen bleken ook zevenhonderd Yuan en een dure fles cognac buit te hebben gemaakt. Dit werd gevonden toen de politie de kleding van de mannen en hun hotelkamer onderzocht. Het geld was gestolen van een Chinese restaurantbezoeker op het Damrak.

De cognac was afkomstig van Schiphol en was buitgemaakt kort nadat de mannen in Nederland waren geland.