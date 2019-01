Avond uit Noord-Holland en Flevoland Tot 6/1 Circus Zanzara: Flamo en la Pano - Amsterdam Flamo en la Pano, vlam in de pan, speelt zich af in een plakkerige, louche keuken in Russisch restaurant. Ooit kwamen hier rijke, vooraanstaande bezoekers, maar dat zijn vervlogen tijden. De potige Mamouschka runt de tent met ijzeren vuist. Met zinsbegoochelende acrobatiek en andere optredens ontvouwt het verhaal zich.