De gemiddelde huurprijs voor winkelpanden in Amsterdam is in 2018 opnieuw gestegen.

Dat blijkt uit cijfers van vastgoedadviseur JLL naar aanleiding van onderzoek naar 189 winkelgebieden in Nederland. De prijsstijging in Amsterdam komt voornamelijk door de toestroom van koopgrage toeristen.

Sinds 2005 is de gemiddelde nominale tophuurprijs op de beste locaties van Amsterdam gestegen met 87,6 procent. Het Damrak is, met een gemiddelde prijs van 2.500 euro per vierkante meter, de duurste locatie.

De huurprijs voor winkels in Nederland lag in 2018 gemiddeld op 655 euro per vierkante meter per jaar. In 2017 bedroeg de huurprijs nog 669 euro. Winkeliers kampen onder meer met online concurrentie en gestegen personeelskosten.