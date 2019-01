Burgemeester Femke Halsema heeft aangekondigd in 2019 spreekuren te gaan houden in verschillende Amsterdamse stadsdelen. Ze wil op deze manier meer in contact komen met inwoners van Amsterdam.

Halsema deed de aankoniging tijdens de traditionele nieuwjaarsborrel van de gemeente in de Marktkantine.

De burgemeester beloofde onder andere om meer in Nieuw-West, Noord en Zuidoost aanwezig te zijn. "Ik ga daar één keer per twee of drie weken heen. Ook ga ik er een spreekuur houden zodat de Amsterdammers naar mij kunnen komen en ik kan kijken of wij als gemeente kunnen helpen."

In haar speech riep Halsema Amsterdammer op om hoopvol te zijn. "Dat wens ik u, mijzelf en onze stad toe voor het komende jaar en de jaren erna: het vermogen om het onbekende te omarmen, om hoopvol te zijn."