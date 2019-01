Het aantal inwoners van Amsterdam is in 2018 gegroeid met bijna tienduizend personen ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee is het inwonersaantal in de stad het hardst gegroeid van alle Nederlandse gemeenten.

De groei kwam vooral tot stand door de komst van immigranten, blijkt woensdag uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tegelijkertijd vertrokken er ook veel mensen uit de grote steden, vooral naar voorsteden in dezelfde regio, meldt het CBS.

In de stad vestigden zich zo'n 36.000 migranten. Ruim 21.000 anderen emigreerden vanuit Amsterdam. Ruim tienduizend inwoners verhuisden naar een andere Nederlandse plaats.

Doordat veel mensen uit de grote steden naar kleinere plaatsen in de buurt trokken, zijn voorsteden als Haarlemmerliede, Diemen en Ouder-Amstel gegroeid. Van de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners groeide Almere het sterkst.

Amsterdam heeft momenteel meer dan 863.000 inwoners.

Nederlandse bevolking opnieuw gegroeid

Volgens de bevolkingsteller van het CBS telt Nederland naar schatting bijna 17,3 miljoen inwoners. Dat zijn er ongeveer 100.000 meer dan aan het begin van 2018. De stijging is vergelijkbaar met die van 2016 en 2017.

Uit de ramingen blijkt dat de bevolkingsgroei vooral door migratie komt. Sinds 2005 vestigen zich steeds meer mensen in Nederland. In 2018 waren het er vermoedelijk 241.000, bijna 2,6 procent meer dan in 2017. Er verhuisden 153.000 personen naar het buitenland.