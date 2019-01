Hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg van de politie in Amsterdam maakt zich zorgen over het wapengebruik tijdens de nieuwjaarsnacht in de hoofdstad. Er waren in totaal negen schietincidenten in de stad.

"We maken ons zorgen over de toename van wapens, wat we ook zagen in de aanloop naar oud en nieuw in de vele overvallen en plofkraken", zei de commisaris tegen de Amsterdamse zender AT5.

Burgemeester Femke Halsema maakt zich naast het wapengebruik, ook zorgen over de toename van geweld tegen hulpverleners. "Dat er toch weer geweld tegen hulpverleners is gebruikt, is natuurlijk echt een schande."