Een tankstation en een supermarkt zijn vrijdagavond binnen een kwartier tijd overvallen.

Rond 21.00 uur werd de Esso aan de Meer en Vaart in Nieuw-West door een of meerdere daders overvallen. Kort daarna overviel een man rond 21.15 uur de Albert Heijn in de Maasstraat in Zuid.

Van de verdachte van de overval op de supermarkt heeft de politie een signalement verspreid. Het gaat om een donkergetinte man met een blauw-witte kinderbivakmuts op. Hij had een korte, zwarte Northface-jas aan, droeg een spijkerbroek en had werkschoenen met glimmende neuzen aan. Hij is gevlucht richting de Rooseveltlaan.

De politie wil in verband met het onderzoek niet zeggen of er bij de overvallen buit is gemaakt.