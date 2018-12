De politie heeft twee verdachten aangehouden die betrokken zouden zijn bij een steekpartij vrijdagochtend op de hoek tussen de Leidsestraat en de Lange Leidsedwarsstraat.

Volgens omstanders is het slachtoffer in zijn nek gestoken met een kapot bierflesje, maar de politie kan dat niet bevestigen. Op het plaats delict liggen resten van een bierflesje. De straat is afgezet voor onderzoek.

Over de identiteit en de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend. Rond 7.30 uur werd een traumateam opgeroepen en is het slachtoffer direct naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar het incident.