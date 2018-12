Een comité van de Verenigde Naties heeft woensdagavond een brief naar de gemeente Amsterdam gestuurd waarin ze verzoeken het ADM-terrein het komende half jaar nog niet te ontruimen.

De bewoners zouden namelijk een vergelijkbare vervangende ruimte om te wonen moeten krijgen. In de komende zes maanden zou de VN dan bekijken of de Slibvelden in Noord, de alternatieve ruimte die de gemeente aanbiedt, een goed alternatief is.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de brief inderdaad van een comité van de Verenigde Naties is. "Onze juristen bekijken de brief nu." Mogelijk komt de gemeente later op de dag met een reactie.

Het gekraakte ADM-terrein moest van de Raad van State tijdens kerst leeg zijn. Burgemeester Halsema kondigde eerder aan dat er donderdag handhavers zouden langskomen, die zouden kijken hoeveel mensen er nog in het Westelijk Havengebied zijn.

Een aantal bewoners heeft woensdag de toegangsweg met busjes geblokkeerd.