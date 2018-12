De Noord/Zuidlijn is woensdag voor de tweede keer in korte tijd getroffen door een technische storing in het verkeersleidingsysteem. GVB meldt dat de metro's op lijn 52 mogelijk tot 17.00 uur buiten gebruik zijn.

De eerste storing in het systeem ontstond woensdag rond 8.00 uur. Om 10.00 uur meldde vervoersbedrijf GVB dat de problemen opgelost waren, maar inmiddels heeft een nieuwe storing het verkeersleidingsysteem geveld.

Volgens de eerste prognoses zijn de problemen waarschijnlijk pas om 17.00 uur verholpen.

Het openbaarvervoerbedrijf zet pendelbussen in tussen de stations in Amsterdam-Noord en het Centraal Station.

Nieuwe metrolijn kampt vaker met technische storingen

Het is niet de eerste maal dat de lijn enige tijd buiten gebruik is door een technisch defect. Ook in juli en oktober was het traject enige tijd buiten gebruik vanwege technische mankementen.

De Noord/Zuidlijn werd deze zomer na een bouwperiode van vijftien jaar eindelijk geopend. In 2002 werd voorspeld dat de nieuwe metroverbinding in 2011 zou kunnen rijden, maar de bouw werd geteisterd door talloze tegenslagen. Het budget liep op van 1,4 miljard naar 3,1 miljard euro.

