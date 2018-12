De Douane heeft tijdens een controle in de haven van Amsterdam op zondag 16 december zeventig kilo cocaïne gevonden op een schip.

Dat meldt de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) maandag. De vondst is pas maandag bekend gemaakt in verband met het lopende onderzoek.

Het schip was een bulkcarrier afkomstig uit Brazilië. Het was geladen met graan. De cocaïne zat in tassen die in het laadruim van het schip waren verstopt. De drugs hebben een straatwaarde van 1.7 miljoen euro en zijn in beslag genomen en vernietigd.

Het Hit and Run Cargo-team (HARC-team) van de FIOD en de Douane heeft een onderzoek gestart. De recherche van de Dienst Infrastructuur van de Amsterdamse politie staat hen daarin bij. Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie Amsterdam.

De FIOD laat weten dat er nog geen personen zijn aangehouden.