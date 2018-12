De Bed-Bad-Broodopvanglocaties Walborg en Schuitenhuisstraat zullen vanaf 25 december 24 uur per dag open blijven.

De nieuwe coalitie in de gemeenteeraad presenteerde vorige week het nieuwe plan om per juli 2019 de huidige BBB-formule om te zetten in 24-uursopvang - met kleinschalige, zelfstandige woonunits verspreid over de stad - voor 500 ongedocumenteerden die daarnaast ook leefgeld, maatschappelijke en juridische begeleiding krijgen.

Zaterdag maakte HvO-Querido, de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang, bekend dat het plan definitief doorgaat. De gemeente heeft besloten om de BBB-locaties Walborg en Schuitenhuisstraat overdag niet meer te sluiten, zodat mensen in ieder geval overdag beschutting hebben.

De BBB-opvang in zijn huidige vorm bestaat in Amsterdam sinds eind 2014. De gemeente faciliteert nachtopvang, met ontbijt en een warme maaltijd in de avond. Overdag moeten ongedocumenteerden de straat op.