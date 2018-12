Amsterdam

Hoger beroep Staatsliedenbuurt vertraagd om potentiële nieuwe getuige

Het hoger beroep dat draait om de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012 loopt vertraging op omdat er onderzoek naar een potentiële nieuwe getuige nodig is. Rachid El M. zou mogelijk in een video hebben gezegd dat Benaouf A. heeft gelogen in zijn verklaring.