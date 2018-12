Binnenland Getuige Staatsliedenbuurt: 'Benaderd om vals te verklaren over Benaouf A.' Een man die samen met Benaouf A. heeft vastgezeten in de gevangenis zegt te zijn benaderd om vals te verklaren in de zaak die draait om de dubbele moord in de Staatsliedenbuurt en de aanslag op Benaouf A. in 2012. Hij zou hier 200.000 euro voor krijgen.