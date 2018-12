In vergelijking tot vorig jaar is de luchtkwaliteit in de stad hetzelfde gebleven. Dat blijkt uit de publicatie van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Hiermee zijn de doelen om de luchtkwaliteit te verbeteren dus niet gehaald. Al eerder werd bekend dat de overheid te soepel omgaat met de de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide. In de stad zijn er negen straten die de Europese normen voor stikstofdioxide overschrijden. Dat zijn er drie meer dan in 2016.

Op de Stadhouderskade Oost, de Prins Hendrikkade, de Weesperstraat, het Jonas Daniel Meijerplein, de Zuidelijke IJtunnelmond, de Amsteldijk, Nassaukade, Wibautstraat en Valkenburgerstraat is de uitstoot te hoog.

Dat het drie locaties meer zijn dan vorig jaar heeft volgens de gemeente te maken met de aangepaste meetmethode. Het vrachtverkeer in Amsterdam en de stikstofuitstoot tellen zwaarder mee dan voorheen.

Als de test met hetzelfde meetsysteem als in 2016 was uitgevoerd was het aantal straten gelijk gebleven.

In 2020 wordt verwacht dat de problemen opgelost zullen zijn. De gemeente komt in het voorjaar met nieuwe plannen om tot vermindering van de uitstoot te komen. Er worden onder meer maatregelen genoemd als de elektrificatie van taxiverkeer, aanpassing van het busnetwerk in verband met de Noord/Zuid-lijn en een knip in het verkeer bij de Prins Hendrikkade.