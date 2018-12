Het vernieuwde Julianaplein in Amsterdam is afgerond. De gemeente begon in januari met de renovatie van de ruimte rondom het Amstelstation, wat in fasen verloopt tot 2023.



Dat laat de gemeente Amsterdam donderdag weten. Op het plein is het tramstation verplaatst, rails weggehaald of verlegd, kabels en leidingen zijn verplaatst en het plein is opnieuw geasfalteerd. Ook zijn er 29 bomen geplant.

De werkzaamheden werden in de zomer zeventien dagen lang 24 uur per dag uitgevoerd. Al dat werk werd deze week afgerond met de oplevering van het nieuwe Julianaplein.

Tot 2023 moet nog worden gewerkt aan de herinrichting van het station en de verbetering van het openbaar vervoer door bijvoorbeeld de aanleg van een nieuw bus- en tramstation.

Nieuwe ruimte gebruikt voor huurwoningen

De ruimte die de herinrichting van het Julianaplein oplevert moet worden gebruikt voor de bouw van ongeveer tweehonderd duurzame huurwoningen tegenover het Amstelstation. Eerder dit jaar werd de Amsteltower geopend, met ongeveer tweehonderd woningen en een hotel.

In 2019 start Amsterdam met onder meer de plaatsing van een nieuwe stationslift, een nieuwe parkeergarage en de renovatie van het stationsgebouw. Ook moet dan worden gestart met de bouw van de nieuwbouwwoningen. De woningen zijn naar verwachting klaar in 2022.