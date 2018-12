De veranderingen die de afgelopen jaren zijn ingezet om van de Amsterdamse brandweer een modernere organisatie te maken, moeten ondanks het gebrek aan vertrouwen worden doorgezet. Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport van oud-generaal Peter van Uhm.

Van Uhm heeft woensdagmiddag zijn rapport uitgebracht, dat is geschreven op verzoek van burgemeester Femke Halsema. In augustus werd de voormalig commandant der Strijdkrachten aangesteld om de Amsterdamse brandweer te adviseren over de modernisering van het korps.

Op basis van tientallen gesprekken die Van Uhm de laatste maanden met betrokkenen heeft gevoerd, concludeert hij dat er amper tot geen vertrouwen is tussen de brandweermedewerkers op de kazerners in de stad en de korpsleiding.

Volgens hem moet dit doorbroken worden met toewijding van alle betrokkenen.

Schaap blijft aan als brandweercommandant

In juni 2016 werd Leen Schaap door burgemeester Van der Laan aangesteld als brandweercommandant om de "mannencultuur" bij de brandweer te doorbreken. Schaap hanteerde een strenger sanctiebeleid dan zijn voorganger, wat hem op kritiek kwam te staan.

Een van de andere kritiekpunten op de brandweercommandant was dat hij zich publiekelijk zeer negatief heeft uitgelaten over de organisatie.

"Men kan van mening verschillen over de scherpte en de juistheid van zijn uitspraken", schrijft Van Uhm in het rapport. "Zeker is dat de uitspraken grote impact hebben gehad binnen en buiten de brandweer en van invloed zijn op de verhoudingen." Leen Schaap blijft wel aan als brandweercommandant van het Amsterdamse korps.

24-uursdiensten moeten behouden blijven

Parallel aan het proces van veranderingen binnen de Amsterdamse brandweer, loopt het invoeren van andere roosters dan de 24-uursdiensten. Van Uhm stelt dat deze behouden moeten blijven, maar dat er ruimte moet komen voor bijvoorbeeld 8-uursdiensten.

Omdat veel brandweerlieden hun leven hebben ingericht op twee 24-uursdiensten per week en een nieuw rooster zou betekenen dat ze meer dagen beschikbaar moeten zijn voor de brandweer, verzetten zij zich hier tegen. Op termijn zal de huidige 24-uursdienst eerder uitzondering dan regel worden, zo stelt het rapport.

Korpsleiding hoopt op nieuwe start met ondernemingsraad

De korpsleiding hoopt daarnaast op een nieuwe start met de ondernemingsraad van de Amsterdamse brandweer. Tussen beide partijen was de laatste jaren ook geen vertrouwen en vaak mondjesmaat overleg mogelijk. Daaraan moet de zoektocht naar een nieuwe plaatsvervangend commandant bijdragen.

Hij of zij krijgt de opdracht om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren in het overlegklimaat en het onderlinge vertrouwen in en tussen de verschillende betrokkenen te versterken.