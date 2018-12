Amsterdam

Raad van State: 'Amsterdam mag toeristenwinkels binnenstad weren'

De Raad van State heeft woensdag bepaald dat Amsterdam in zijn recht staat met het verbod op de vestiging van nieuwe toeristenwinkels in de binnenstad, omdat het niet in strijd is met Europese regels. Toch mag Amsterdam de kaaswinkel op het Damrak, die door het gemeentebestuur als toeristisch werd aangemerkt en in beroep ging tegen het gemeentelijk verbod, niet sluiten.