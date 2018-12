De camera's op en rond het Karel Doormanplein zullen nog minimaal een jaar langer blijven hangen. Het cameraproject liep tot 31 december 2018 en is nu verlengd tot 31 december 2019. Dat blijkt uit een brief van burgemeester Femke Halsema.

Volgens de burgemeester is het voor de handhaving van de openbare orde noodzakelijk om in de wijk met cameratoezicht door te gaan.

De gemeente geeft aan dat er uit een korte evaluatie van de maand november blijkt dat er "nog steeds sprake is van een problematische jeugdgroep". Vanaf mei zouden de problemen in een "zorgelijk tempo" zijn toegenomen. De burgemeester spreekt van ernstige misdrijven in de buurt, waaronder mishandelingen, vernielingen en overvallen. Bewoners en kinderen in de buurt zouden te bang zijn om aangifte te doen tegen leden van de jeugdgroep.

Sinds mei 2018 is de aanpak op het plein al geïntensiveerd. Zo is de inzet van politie en straatcoaches verdubbeld en worden er "positieve activiteiten georganiseerd", zodat "groepsleden zich het plein niet toe-eigenen". De situatie wordt permanent gevolgd door burgemeester Halsema. Ook geeft zij aan dat het cameratoezicht per direct zal worden ingetrokken, als blijkt dat het niet meer nodig is.