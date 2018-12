De brandweer heeft maandagochtend meerdere bewoners van een appartementencomplex aan de Groesbeekdreef uit huis gehaald.

In een woning op de derde etage was een vloerkleed in brand gevlogen. Daardoor ontstond er veel rookontwikkeling, onder meer in het trappenhuis. Via een ladderwagen werden bewoners in veiligheid gebracht.

Drie bewoners hebben rook ingeademd. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel.

