De politie heeft afgelopen weekend drie verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een straatroof en meerdere diefstallen. Het drietal wordt onder andere verdacht van het stelen van een tas, een laptop en meerdere telefoons.

Afgelopen vrijdag kwamen de verdachten voor het eerst in beeld bij de politie, toen er een designertas werd gestolen uit een hotelbar aan het Damrak. Deze diefstal was vastgelegd op camerabeelden die zijn verspreid onder agenten.

Een paar uur later, in de nacht van vrijdag op zaterdag, werd een man aan de Stadhouderskade bestolen van zijn Rolex. De man werd na een avond stappen aangesproken door twee mannen, die hem aanraakten en dansende bewegingen maakten. Hierna liepen ze weg in het gezelschap van een derde man.

Nadat het slachtoffer merkte dat zijn horloge miste, is hij achter de verdachten aangerend. Samen met zijn vrienden heeft hij de derde man overmeesterd. Deze verdachte had meerdere telefoons in zijn bezit.

Later op de avond kwamen een vriendin en vriend van het slachtoffer de andere twee verdachten tegen. Zij weten het gestolen horloge terug te halen, nadat ze de twee mannen staande houden. Hiervan zijn ook camerabeelden gemaakt, die zijn gedeeld onder politiemensen.

Duo werd zaterdag aangehouden

De twee verdachten werden vervolgens zaterdagmiddag herkend door een agent in burger op de Dam. Zij werden hierna aangehouden. Het gaat om een 18-jarige Algerijn en een 24-jarige Fransman.

Het duo verbleef in een hotelkamer waar meerdere goederen werden aangetroffen, waaronder een gestolen laptop. De drie verdachten zitten momenteel nog vast.