De Huisartsenposten Amsterdam (HpA) staat niet langer onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Na een periode van drie maanden is er voldoende verbetering geconstateerd door de inspectie.

De inspectie stelde de HpA deze zomer onder toezicht vanwege lange telefonische wachttijden voor patiënten, werkdruk, fraude met medicijnen en de cultuur binnen HpA. Er werd van directeur gewisseld om de problemen aan te pakken.

De HpA zegt de afgelopen tijd "alles in het werk gesteld" te hebben om de problemen het hoofd te bieden. De inspectie heeft er voor nu voldoende vertrouwen in dat de HpA de risico's voor patiënten kan beheersen en in de toekomst kan verkleinen.

Ondanks dat het verscherpt toezicht is opgeheven, houdt de inspectie de HpA de komende tijd nog wel in de gaten. De HpA heeft momenteel nog het meest last van een tekort aan personeelsleden. Ook neemt de druk bij de telefonische post toe.

De Huisartsenposten Amsterdam gaat met zorgverzekeraars in gesprek om te kijken wat er moet gebeuren om de vraag naar zorg aan te kunnen.